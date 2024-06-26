نتنياهو: إسرائيل ستحقق النصر حال اندلاع حرب مع حزب الله

- نتنياهو يتابع تمرينا عسكريا على حدود إسرائيل مع لبنان

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حدود بلاده مع لبنان، حيث تابع تمرينا عسكريا.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف تحقق النصر على هذه الجبهة أيضا، إذا اندلعت حرب مع حزب الله، بحسب بيان أصدره مكتبه.

ورحب نتنياهو بالتدريب الذي يجريه لواء المظليين الاحتياط 55 و"بتصميم الجنود على الدفاع عن البلاد"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ورافق نتنياهو في الزيارة سكرتيره العسكري رومان جوفمان وقائد القيادة العسكرية الشمالية للجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال اوري جوردن وعدد من القادة من الرتب الأدنى.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، اندلعت اشتباكات يومية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله والجماعات المتحالفة معه في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتسبب القصف المتبادل في سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين ،ودمار شديد في القرى الواقعة على جانبي الحدود، ومغادرة أو إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منطقة الصراع.