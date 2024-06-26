اليونيفيل تدين أي هجوم على المدنيين وتعلن إصابة ثلاثة متعهدين يعملون معها في جنوب لبنان

أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" كانديس أرديل، عن إصابة ثلاثة متعهدين يعملون مع "اليونيفيل" في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء بإطلاق نار أثناء عودتهم إلى منازلهم، وأدانت أي هجوم على المدنيين.

وقالت أرديل في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرنا في القطاع الغربي في بلدة شمع، بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".

وأضافت أرديل "نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين، أو أي عمل يعرض حياة المدنيين للخطر. ويشمل ذلك سكان المنطقة، الذين ما زالوا يقيمون في قراهم ويقدمون الخدمات الأساسية لدعم حفظة السلام في عملهم".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.