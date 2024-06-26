الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل تعيين أحمد ساري مدربا للفريق

كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري تفاصيل التعاقد مع أحمد ساري، مديرًا فنيًا للفريق الأول، وذلك بعد تقدم طارق العشري باستقالته من منصبه.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد الهزيمة أمام فاركو بهدف نظيف، أرسل لنا محمد مصيلحي، رئيس النادي رسالة لنا بأن طارق العشري تقدم باستقالته".

وأضاف: "نحن كنا داعمين للجهاز الفني بقيادة طارق العشري منذ أول يوم له في النادي، وسبق لنا أن لم نوافق على استقالته".

وتابع: "نعتمد على أبناء النادي، وهذا هو السر وراء تعيين أحمد ساري مدربًا للفريق، وسبق لنا أننا قمنا بتعيين محمد عمر مدربًا للفريق في الموسم الماضي".

وأكمل: "الجهاز الفني لأحمد ساري سبق لهم أن تواجدوا في الملعب كلاعبين سابقين، لقد كانوا زملاء ملعب، وهم من أبناء النادي".

وأتم محمد أحمد تصريحاته قائلًا: "نقدم الدعم لأحمد ساري، ولن نحمله أخطاء السابقين، أبناء النادي هم الأكثر دراية بأجواء الفريق".