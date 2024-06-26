ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الأوروبية مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم مما يزيد المخاوف من اشتداد التنافس على السلعة في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 9ر2% لتصل الزيادة التراكمية منذ أول أبريل الماضي إلى نحو 25%.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع درجات الحالية في مناطق من آسيا بينها اليابان وكوريا الجنوبية يمكن ان يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال خلال الشهور المقبلة وهو ما يهدد بجذب شحنات منه بعيدا عن أوروبا. كما ترتفع تكلفة استيراد الغاز المسال من أمريكا الشمالية إلى أوروبا بسبب ابتعاد الناقلات عن البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية التي تستهدف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل ردا على الحرب في قطاع غزة.

ورغم نجاح أوروبا في تكوين مستويات جيدة من المخزونات، فإنها تعتمد على التدفق المستمر والمنتظم لإمدادات الغاز المسال بعد توقف أغلب الإمدادات القادمة إليها عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و34 دقيقة بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية بنسبة 6ر1% إلى 64ر34 يورو لكل ميجاوات/ساعة.