كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أصول (المركز المالي) للقطاع المصرفي المصري لتسجل 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 3.695 تريليون جنيه.

أوضح أن محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة سجلت 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

أضاف أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023؛ وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه، مقابل 5.462 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية مارس 2024 إلى 46.2%، مقابل 51.9% بنهاية ديسمبر 2023. أوضح البنك، في تقرير حديث له ، أن القطاع الخاص استحوذ على 40.3% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر، فيما استحوذ على 36.7% من القروض لدى أكبر 5 بنوك بنهاية مارس الماضي. وبحسب المركزي، سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 ، نحو 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.