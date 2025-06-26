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أكد طلاب الثانوية العامة بأسوان، عقب خروجهم من أداء امتحان الفيزياء والتاريخ، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب عبد الله فوزي من مدرسة كوم أمبو الثانوية علمي: "الفيزياء جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك بعض النقاط جاءت للطالب المتميز".

فيما أكد الطالب محمد ممدوح، الشعبة الأدبية، أن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط، لكن كالعادة الامتحان طويل.

ويبلغ عدد طلاب النظام الجديد بمدارس محافظة أسوان 8034 طالبًا وطالبة بواقع (1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية - 6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات).

فيما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طلاب وطالبات بواقع (133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية - 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم- ٧١ طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات).

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة للقسم الأدبي يؤدون اليوم الخميس، الامتحان في مادة التاريخ، لكن طلاب القسم العلمي يؤدون امتحان مادة الفيزياء.