افتتاح سوق اليوم الواحد في أبوزنيمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

افتتح اللواء سامح متولي رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، والمهندس أيمن عبدالغني، اليوم الخميس، سوق "اليوم الواحد" في مدينة أبوزنيمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

- إقبال كبير وأسعار مخفضة

وقال وكيل وزارة التموين إن السوق يتضمن كل السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

وأكد أن السوق شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في استمراره بشكل دائم، نظرًا لما يوفره من سلع غذائية بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.

وأوضح وكيل الوزارة أن محافظ جنوب سيناء كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف جهودها لدعم هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث توفر هذه الأسواق كل السلع الأساسية، ومنها "الزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والسمن، والألبان، والجبن بأنواعها، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، واللحوم"، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أنه جارٍ التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد لتشمل جميع مدن المحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع الحرص على جودة المنتجات لتعزيز الثقة لدى المواطنين.