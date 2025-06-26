كينيدي: الولايات المتحدة بصدد سحب تمويلها للتحالف العالمي للقاحات

قال وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف كينيدي الابن، إن الولايات المتحدة بصدد سحب دعمها للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، موضحا أن التحالف"تجاهل العلم" و"فقد ثقة الجمهور".

وجرى عرض مقطع فيديو مصور لكلمة قصيرة ألقاها كينيدي خلال اجتماع لتحالف جافي في بروكسل، أمس الأربعاء، وهو الاجتماع الذي كان التحالف يأمل من خلاله جمع 9 مليارات دولار على الأقل لتمويل برامج التحصين خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن مول تحصين أكثر من مليار طفل.

وأشار كينيدي، المعروف منذ فترة طويلة بتشككه في اللقاحات، إلى شراكة تحالف جافي مع منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كوفيد-19، واتهمهما بإسكات "وجهات النظر المعارضة" و"الأسئلة المشروعة" بشأن سلامة اللقاحات.

كما أثار كينيدي في كلمته أيضا الشكوك بشأن لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وهو اللقاح الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الصحية منذ زمن طويل آمنا وفعالا.