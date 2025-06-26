غرق سفينة تحمل 3 آلاف سيارة قبالة سواحل ألاسكا الأمريكية

غرقت سفينة شحن تحمل أكثر من 3000 سيارة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، عن بيان لخفر السواحل الأمريكي، أن حريقا اندلع على متن سفينة الشحن "مورنينج ميداس" في 3 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أن طاقم السفينة أرسل نداء لطلب النجدة بعد اندلاع الحريق على متن السفينة التي تحمل العلم الليبيري أثناء سفرها من الصين إلى المكسيك.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من الوصول إلى سفينة الشحن بعد أسبوع من اندلاع الحريق فيها.

ولفت إلى أنه خلال جهود الإنقاذ، تم إجلاء طاقم السفينة المكون من 22 شخصًا، ولم تتمكن الفرق من إخماد الحريق على متن السفينة.

وبحسب البيان انجرفت السفينة في البحر لمدة ثلاثة أسابيع، وانقلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد حوالي 720 كيلومترًا جنوب غرب أداك جزيرة التابعة إلى ألاسكا.

وأكد البيان أن السفينة التي يبلغ طولها 182 مترا غرقت إلى عمق حوالي 5000 متر، وكانت تحمل على متنها 3048 سيارة.

وبدأت شركة "زودياك ماريتايم"، ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، والمسجلة السفينة باسمها، تحقيقا في الحادث.

وتشير التقارير إلى أن الحادث قد يؤدي إلى تعطيل سلامة الملاحة البحرية في منطقة شمال المحيط الهادئ، وأن أكثر من 1800 طن من الوقود على متن السفينة قد تتسرب.

وقال كريستوفر كولبيبر، قائد خفر السواحل الأمريكي في غرب ألاسكا ومنطقة القطب الشمالي، في بيان: " نعمل بشكل وثيق مع شركة زودياك ماريتايم حيال أي علامات تشير إلى حدوث تلوث المحتمل".

ويُعتقد أن الحريق ربما يكون ناجمًا عن مركبات كهربائية في حمولة السفينة.