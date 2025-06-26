الاستخبارات المركزية الأمريكية: ضرباتنا دمرت منشآت إيران النووية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف الأربعاء، إن الضربات الأمريكية على إيران تسببت في أضرار جسيمة لبرنامج طهران النووي.

وأوضح راتكليف في بيان أن "معلومات استخباراتية جديدة، تم الحصول عليها عبر وسائل /موثوقة تاريخيا/، أظهرت أن عدة منشآت نووية إيرانية رئيسية دُمرت بالكامل، وستتطلب إعادة بنائها سنوات".

وأضاف أن وكالة الاستخبارات المركزية لا تزال تواصل تحليل تداعيات هذه الضربات.

واتفقت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، مع هذا التقييم. وكتبت على منصة إكس أن إعادة بناء المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة، في فوردو ونطنز وأصفهان، قد تستغرق سنوات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المعلومات الجديدة التي دفعتها هي ووكالة الاستخبارات إلى تبني هذا التقييم الجديد.

وتدعم تصريحات جابارد ووكالة الاستخبارات المركزية رواية الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إن هذه المنشآت دُمرت بالكامل. ووصف ترامب الضربات التي أمر بتنفيذها مطلع هذا الأسبوع بأنها "ضربة قاتلة" لبرنامج إيران النووي.

إلا أن تقييما أوليا صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء، أشار إلى أن برنامج إيران النووي تأخر على الأرجح لبضعة أشهر فقط. وهاجم البيت الأبيض بشدة نشر نتائج هذا التقرير، الذي كان مصنفا على أنه "سري للغاية"، واعتبره "أخبارا زائفة".

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو في لاهاي، دافع ترامب عن موقفه قائلا: "أعتقد أنها كانت إبادة كاملة"، واصفا القصف بأنه "عملية مثالية".

أما رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، فكان أكثر تحفظا في تصريحاته يوم الأحد، قائلا إن هناك "أضرارا جسيمة ودمارا واسعا" في المنشآت النووية الإيرانية.