رسالة ماجستير بجامعة حلوان تبحث مواجهة مشكلات المرأة المعيلة عبر تكامل الجهود المجتمعية

حصلت الباحثة منار يحيى أبو عيطة على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية ، من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وذلك عن رسالتها العلمية بعنوان "التكامل بين الجمعيات الأهلية والأجهزة الحكومية في مواجهة مشكلات المرأة المعيلة".

ركزت الرسالة على تحليل مستوى التكامل بين الجمعيات الأهلية والأجهزة الحكومية في مواجهة مشكلات المرأة المعيلة في مصر، باعتبار هذا التكامل ضرورة ملحة لتقديم دعم فعّال ومستدام لهذه الفئة المجتمعية.

وسعت الباحثة إلى تحديد أوجه التعاون القائم بين الطرفين، والكشف عن المعوقات التي تحول دون تحقيق شراكة فعّالة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى استكشاف السبل الكفيلة بتفعيل هذا التنسيق لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات المرأة المعيلة، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية .

وأشرفت على الرسالة كل من الأستاذة الدكتورة/ تومادر مصطفى أحمد صادق أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور / عبدالعزيز عيسى أستاذ تنظيم المجتمع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة بنى سويف و الأستاذة الدكتورة/ هناء محمد عز أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان والأستاذة المساعدة الدكتورة/ مبروكة محمود محمد عليق أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بالكلية ذاتها.

وقد تمت مناقشة الرسالة في أجواء علمية متميزة، أشاد خلالها أعضاء اللجنة بالجهد البحثي الميداني والنظري الذي بذلته الباحثة، ودقة التوثيق والتحليل، إضافة إلى أهمية الموضوع وملاءمته للواقع المجتمعي الحالي

يُذكر أن الدراسة تُمثل إضافة نوعية لمجال تنظيم المجتمع، لما تطرحه من رؤى حول آليات التنسيق المؤسسي بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وتعزيز أدوارهما المشتركة في التصدي للمشكلات الاجتماعية المزمنة، كما تعد الدراسة إضافة نظرية وميدانية لمجال تنظيم المجتمع، حيث تؤكد على دور الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية في مواجهة المشكلات المجتمعية، وتعزز من فهم العلاقات بين المنظمات في سبيل تحقيق تنمية اجتماعية فعالة وشاملة.