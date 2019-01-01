وصل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، إلى قصر قرطاج بالعاصمة التونسية ،حيث سيتم لاحقا نقله إلى مثواه الأخير في منطقة سيدي بوسعيد مسقط رأسه، وذلك حسبما ذكرت فضائية الغد، اليوم الجمعة.

ونقل جثمان الرئيس التونسي من المستشفى العسكري وسط حراسة مشددة، اليوم، إلى منزله قبل أن يوارى الثرى غدًا السبت.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.