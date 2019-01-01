ماركا: بيل يرحل إلى جيانجسو الصيني

أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، سيوقع عقدًا مع نادي جيانجسو سونينج الصيني لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تغلق نهائيا غدًا السبت، وأن اللاعب الويلزي سيتقاضى 22 مليون يورو بالموسم الواحد مع النادي الصيني.

وذكرت ماركا أن هذا النادي يعد من أقوى الأندية اقتصاديا بالصين، وأن مجموعة سونينج التي تمتلك النادي، تسيطر أيضًا على 70 % من إنتر ميلان الإيطالي.

وأضافت أيضًا أن نادي توتنهام الإنجليزي كان قد اهتم بضم بيل خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا نادي شنغهاي شينهوا ولكن المفاوضات توقفت.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد أكد قبل عدة أيام أنه يرغب في رحيل بيل عن صفوف الملكي وأن إدارة الفريق تسعى خلال الفترة الحالية لتسهيل عملية خروجه من الميرنجي.

وانتقل بيل إلى صفوف ريال مدريد بصيف 2013 قادما من نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 101 مليون يورو، ونجح في تحقيق 14 لقبًا رفقة الملكي.