أبو جريشة لجعفر: هل كل الحكام مرتشين؟ أنت لا تعي ما تقوله

يرى علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي، أن فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لا يعي ما قاله عن مجاملة الحكام للأندية المصرية والمنتخبات.

وكان فاروق جعفر قد اثار جدلا واسعا بعدما صرح بأن الأندية المصرية كانت تجامل من التحكيم مؤكدا أن منتخب مصر لن يستحق التأهل إلى مونديال إيطاليا عام 1990.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" :"فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقوله، هل كل الحكام مرتشين؟".

وأضاف: "عندما فزنا بدوري أبطال إفريقيا كنا أقوى فريق في مصر وفزنا بكل المباريات، وغير مقبول أن يشكك أحد في انجازات أي نادي في مصر".

وأكمل: "غير معقول أن كل الأندية المصرية حصدت بطولاتها بالحكام".