فنادق الساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ كاملة العدد فى إجازات عيد الأضحى

كشفت مؤشرات الحجز بالفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة ارتفاع نسبة الحجوزات بفنادق الغردقة والساحل الشمالى وشرم الشيخ إلى 100 % من النسبة المقررة لكل فندق قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك خاصة من أفواج السياحة الداخلية.

واكتملت النسبة المقررة لمعظم الفنادق والتى حددتها الحكومة خلال هذه الفترة بنسبة امتلاء 50 % للحفاظ على سلامة وصحة السائحين، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

واضطرت بعض الفنادق إلى رفض حجوزات جديدة التزاما بتعليمات وزارة السياحة حتى لا تتعرض إلى عقوبات مشددة تصل إلى حد الاغلاق.. يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة واتباع إجراءات السلامة والوقاية التى فرضتها وزارتا السياحة والصحة، وكذا إعلان محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة بأنها أماكن سياحية خالية تماما من فيروس كورونا.

وطرحت فنادق الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالى ومطروح عروضا تحفيزية لجذب المواطنين لقضاء إجازات عيد الأضحى بالمدن السياحية.. وتتراوح أسعار العروض المقدمة ما بين 1000 إلى 3000 جنيه للغرفة المزدوجة فى اليوم وفقا لمستوى نجومية كل فندق.

كما طرحت شركات السياحة المصرية عروضا مغرية لتشجيع المواطنين على السفر وقضاء إجازات الصيف وعيد الأضحى بالمنتجعات السياحية المختلفة وأعلنت على مواقعها الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن برامج رحلات الصيف وعيد الاضحى إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومطروح بأسعار مميزة.. كما أعلنت عن اتفاقها مع بعض البنوك لطرح رحلات بالتقسيط لحاملى بطاقات ائتمان بنك مصر والأهلى المصرى أو الدفع أونلاين، بالاضافة إلى توفير خدمة التحصيل من المنزل مجانا بدون رسوم داخل القاهرة والجيزة فقط.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن نسب الأشغال الفندقى بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح ستشهد انتعاشة كبيرة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.. وأضاف ان هناك حجوزات كبيرة من جانب المصريين لقضاء إجازاتهم بتلك المحافظات إلى جانب السياح الأجانب المتواجدين بها خلال تلك الفترة. مشيرا إلى ان فنادق محافظة مطروح «لساحل الشمالى والعلمين»، جاءت فى صدارة الحجوزات تلتها فنادق شرم والغردقة.

وأشار إلى ان الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج ما زالت ضعيفة إلى الآن إلا أنها مبشرة وتزداد بشكل طردى خاصة مع اعلان العديد من دول الاتحاد الأوروبى البدء فى إرسال سائحيها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن نحو 60% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا تأتى من أوروبا.

وأكد بيتر أنه لن تحدث أى زيادة فى نسب استقبال الفنادق للسياح خلال الفترة الحالية والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية للفندق وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والتى على أساسها تم منح مصر خاتم السفر الآمن من قبل المجلس الدولى للسياحة والسفر، متوقعا ان تستمر تلك النسب لحين انخفاض الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق بمعظم المناطق السياحية من السياحة الداخلية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لأن اهتمام الأسر بامتحانات الأبناء كان له الأولوية ولا يسمح بحرية الترفيه بالخروج والنزهة، وهو ما ينعكس فى النهاية على ضعف إقبال الرواد على المنشآت السياحية عامة، بما فيها الفنادق والمطاعم والكافيهات فى الوقت الحالى.

ومن جانب آخر ارتفعت التدفقات السياحية الخارجية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة حيث استقبلت الغردقة الاسبوع الماضى رحلات طيران جديدة قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا وأيضا من العاصمة المجرية بودابيست، كما استقبلت شرم الشيخ عددا جيدا من رحلات الطيران قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا. يأتى ذلك استمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية فى توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها فى الأول من شهر يوليو الجارى.. وقامت المكاتب الداخلية للهيئة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتى ليس لها مثيل.