محافظ الغربية: أولوية قصوى لملف التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا، بمقر ديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لبحث ومناقشة عددًا من الملفات المهمة في الفترة الراهنة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ الغربية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد الدكتور طارق رحمي، خلال الاجتماع على تكثيف المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن أعمال استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في مخالفات البناء وفحصها للتأكد من استيفاء الأوراق وتحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد حفاظًا على المظهر الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية غير اللائقة، وإنذار المخالفين للقرارات الصادرة بهذا الشأن بالتعرض للعقوبات المقررة وفقًا للقانون.