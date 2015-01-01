وزير التعليم: الإعلان عن الشكل النهائي للعام الدراسي المقبل في بداية سبتمبر المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن الشكل النهائي للعام الدراسي المقبل في بداية سبتمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء السبت، أن مصر بها 22 مليون طالب، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تسيير العملية التعليمية بنفس بنيتها التحتية.

وأوضح أنه في ظل أزمة فيروس كورونا سيتم العمل على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر ونصف، باختلاف مساحات الفصول، وهو ما يدعو إلى إعادة تسكين الطلاب على الفراغات والأيام والأزمنة حتى يتم تحقيق هذا التباعد.

وأشار إلى أنه يتم خلال الفترة الحالية عمل برمجة للجدول الدراسي حتى لاتزيد أعداد الحضور عن حد معين، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم تقسيم اليوم الدراسي على فترات أو العمل بنظام التعليم المدمج، من خلال حضور الطلاب لعدة أيام في الأسبوع إلى المدرسة مع تلقي العملية التعليمية إلكترونيًا في باقي الأيام.

وتابع أن طلاب Kg حتى الصف الثالث الابتدائي سيحضرون كل أيام الأسبوع، مع إعادة توزيعم للحد من الكثافة، مضيفًا أنه بدءًا من الصف الرابع الابتدائي سيتم الاعتماد على نظام التعليم المدمج بين المنزل والمدرسة.