انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى العراقية

أعلن قائد عسكري عراقي اليوم الأحد انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة ديالى /57 كلم شمال شرق بغداد/.

وقال الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إن قوات عراقية شرعت اليوم في تنفيذ عملية بمحافظة ديالى من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش العراقي وقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطعات من الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات الحشد الشعبي، وذلك "لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة" في العديد من المناطق بالمحافظة.

وسبق أن نفذت القوات العراقية عمليات في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة تقييم الأوضاع وسد الثغرات في جميع قواطع العمليات، رافقتها إجراءات لإعادة أهالي قرى مهجرة وعوائل نازحة.