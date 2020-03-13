 الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 8:51 ص

سجلت وزارة الصحة الهندية 39 ألفا و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و411 ألفا و262 حالة.
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 416 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 420 ألفا و967 حالة.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و579 ألفا و106 حالات.. في حين بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 411 ألفا و189 حالة.


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