الفلبين تحتفل بأول ميدالية ذهبية أولمبية على الإطلاق

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احتفلت الفلبين اليوم الاثنين بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في الأولمبياد، وتمت الإشادة بالرباعة هيدلين دياز بعد تفوقها على الصينية لياو كيويون بطلة العالم.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي في رسالة لدياز /30 عاما/ :"الأمة الفلبينية بأسرها فخورة للغاية بك".

كما قدم الجيش الفلبيني التهنئة إلى دياز، العضو بسلاح الجو، على أدائها الرائع في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيجانا رئيس أركان الجيش الفلبيني :"نحن الآن، أكثر من أي وقت مضى، نستلهم من عملها الشاق ومثابرتها وتفانيها".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" رحب مستخدمو الانترنت الفلبينيين بهذا الفوز التاريخي وشكروا دياز لرفعها الروح المعنوية في البلاد وسط جائحة فيروس كورونا. " وكتبوا :"شكرا لك على حملنا جميعا".

وسخر البعض من أن فوزها أظهر أن الفلبين بإمكانها التغلب على الصين، في إشارة إلى النزاع الإقليمي القائم بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.

وهذه هي الميدالية الأولمبية الثانية لدياز، التي سبق لها الفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن 53 كيلوجرما للسيدات في 2016.

وفي 2018، سطرت دياز تاريخا جديدا في دورة الألعاب الآسيوية كأول رباعة فلبينية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الإقليمية.