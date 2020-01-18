تراجع عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا في المملكة المتحدة لليوم الخامس على التوالي

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بكوفيد-19 التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما أظهرته الأرقام الحكومية.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الحكومة سجلت يوم الأحد إصابة 29173 شخصا، وهو ما يشكل انخفاضا من 48161 حالة التي تم تسجيلها قبل أسبوع في 18 يوليو الجاري.

ويعتبر يوم الأحد هو اليوم الخامس على التوالي الذي تنخفض ​​فيه أعداد الحالات المسجلة بشكل يومي، حيث انخفض معدل ​​الحالات اليومية بنسبة 15 % على أساس أسبوعي. وكان آخر مرة تنخفض فيها الحالات لخمسة أيام متتالية كان بين 5 إلى 9 فبراير الماضي.

ومع ذلك، فإنه من المبكر جدا أن تظهر البيانات تأثير إنهاء القيود القانونية في إنجلترا يوم الاثنين الماضي، وذلك بسبب الفاصل الزمني بين إصابة الأشخاص وإجراء الفحوصات.

ولا تزال بعض القيود مفروضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة واستخدام الكمامات في مناطق محددة.

كما تظهر الأرقام الحكومية أيضا وفاة 28 شخصا آخرين خلال 28 يومًا من ظهور إيجابية فحصهم لكوفيد-19 حتى يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 129158 حالة وفاة.

وتظهر بيانات منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن هناك 154 ألف حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة تم ذكر السبب في شهادة الوفاة أنه بكوفيد-19.

كما أظهرت البيانات الحكومية أيضا أنه حتى 24 تموز/يوليو الجاري، تم تطعيم 46 مليون و 563 ألفا و 452 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في البلاد، وتطعيم 37 مليون و160 ألفا و 659 شخصا بالجرعة الثانية .