ميقاتي: الحس الوطني للحريري دفعه للإعتذار وهناك ضمانات دولية وأمريكية لعدم انهيار لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن الحس الوطني لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري دفعه إلى الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات دولية وأمريكية لعدم انهيار لبنان.



وأكد ميقاتي - في حوار لصحيفة النهار اللبنانية اليوم - أنه يريد تشكيل حكومة تقنية، كي يسير بالمبادرة الفرنسية القادرة على مساعدة لبنان، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الكهرباء، والجميع يريد المساعدة في إنشاء معامل التوليد، مؤكدًا أن المصارف تعاني صعوبات ولكن يمكن العمل على حلّها.



وعن مسار تأليف الحكومة، أكد ميقاتي أن الرئيس اللبناني ميشال عون يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن، قائلاً إنه أبلغه بأنه سيزوره قصر بعبدا فور انتهاء الاستشارات للبدء بتشكيل الحكومة.



وحول تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، قال: "كُلّفت كي أكمل، وهناك نور في نهاية النفق وأنا قادر على القيام بهذه المهمّة".



وشدد على أنه لا يريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية.



وعن قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أكد ميقاتي أن الانفجار كارثة تحتاج مجهودًا كبيرًا لمعالجتها، مشددا على ضرورة معرفة الحقيقة ومن أدخل نيترات الأمونيوم للميناء، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق طارق البيطار صاحب ضمير.



وكان ميقاتي قد تم تكليفه اليوم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اثر استشارات نيابية ملزمة حصل خلالها على 72 صوتًا.