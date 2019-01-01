إيقاف نشاط وغلق إحدى المنشآت السياحية العائمة بعد نشوب حريق

توجهت لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتي نشب بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى اتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها.

وأضاف أن اللجنة سوف تعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، وذلك بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.