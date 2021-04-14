 فرنسا تحيي ذكرى قس اغتاله تنظيم داعش في 2016 - بوابة الشروق
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فرنسا تحيي ذكرى قس اغتاله تنظيم داعش في 2016

داعش
داعش
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 5:44 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 5:44 م
أحيت فرنسا اليوم الإثنين، ذكرى القس الراحل جاك هامل، الذي اغتيل قبل خمسة أعوام في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في حفل تأبين بكنيسة سانت إتيان دو روفريه، اليوم الإثنين، إن الإرهابيين ضربوا روح فرنسا وجميع الفرنسيين في الهجوم على الكنيسة.

وكتب رئيس الوزراء، جان كاستيكس، على تويتر أن الأمة تتوقف في هذه الذكرى.

واحتجز شخصان رهائن خلال قداس صباحي في كنيسة كاثوليكية ببلدة سانت إتيان دو روفريه بالقرب من روين في 26 يوليو 2016، قبل قتل القس الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما.

وألقت الشرطة القبض على منفذي الهجوم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الجريمة.

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