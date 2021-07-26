السجن 10 أعوام لمتهم بخطف واحتجاز وسرقة شخص في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الإثنين، "ح.ال.م"، عاطل، بالسجن لمدة 10 أعوام، لاتهامه بسرقة "أ.م.ال"، وذلك في القضية، رقم 4192 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من شخص، يتهم أخر، باستدراجه إلى شقته، وسرقته، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقته السكنية، وقام باحتجازه داخل إحدى الغرف، ثم تهديده بسلاح أبيض.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي، وساعة يد، ومفتاح سيارة المجني عليه، والذي استغاث بالجيران، فتجمعوا أمام باب الشقة، وتمكنوا من إنقاذه، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما على مبلغ مالي خاص بقطعة أرض.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى قسم الشرطة تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان.