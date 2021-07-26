جنرال أمريكي: الولايات المتحدة تصعد ضرباتها الجوية لدعم قوات الأمن الأفغانية في مواجهة طالبان

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك كينيث ماكنزي، أن الجيش الأمريكي صعد ضرباته الجوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، قائلا إن واشنطن تعتزم مواصلة هجماتها.

وأضاف ماكنزي- في مؤتمر صحفي بالمقر السابق لبعثة الدعم الحازم التي كان حلف شمال الأطلسي يقودها في العاصمة كابول، وفق ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين، أن طالبان تحاول خلق شعور بحتمية السيطرة، وهو أمر خاطئ، قائلا إن انتصار الحركة ليس حتميا في أفغانستان.

وأكد أن الجيش الأمريكي سيواصل تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأفغانية حتى بعد الانسحاب الكامل، والمقرر يوم 31 أغسطس، مقرا بأن الحكومة الأفغانية ستواجه أياما صعبة في المستقبل.

وأوضح أنه سيتضح في الأيام والأسابيع المقبلة ما إذا كانت القوات الأمنية الأفغانية قادرة على الدفاع عن البلاد من طالبان، نافيا احتمالية اندلاع أي حرب أهلية في أفغانستان.

وأشار القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان إلى دعمهم الجوي لقوات الأمن الأفغانية في وقت تنشغل فيه القوات في قتال طالبان في جميع مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 تقريبًا.

يذكر أن الضربات الجوية الأخيرة للجيش الأمريكي أصابت مواقع قتالية لطالبان ومعدات في إقليمي قندهار وهلمند جنوبي البلاد، حيث أطاحت طالبان في مواجهات أخيرة بمنطقتين في إقليم كونار الشرقي لكن القوات الأفغانية شنت هجمات مضادة.