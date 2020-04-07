 نجوم الفن يحيون ذكرى وفاة القدير محمود ياسين في حضور أبنائه - بوابة الشروق
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نجوم الفن يحيون ذكرى وفاة القدير محمود ياسين في حضور أبنائه

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:47 م

أقيم منذ قليل حفل لإحياء ذكرى الفنان محمود ياسين، في ذكرى وفاته بأكاديمية الفنون، حيث حضر مجموعة من نجوم الفن.

 

وحرص أبناء الفنان الراحل محمود ياسين، عمرو ورانيا وأبنائهما على حضور حفل إحياء ذكرى وفاة والدهم، الذي قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال المهمة.

 

وجاء الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتضمن عرض فيلم تسجيلي يحمل اسم «امبراطور السينما»، عن النجم الراحل محمود ياسين لإحياء ذكرى وفاته.

 

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين قدم للسينما المصرية أكثر من 150 فيلما سينمائيا، وقدم ما يزيد عن 15 مسلسلا في الدراما التليفزيونية.


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