 المنتدى العربي للسياحة والتراث: مهرجان «خريف ظفار» الوجهة السياحية الأفضل عربيا لعام 2022 - بوابة الشروق
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المنتدى العربي للسياحة والتراث: مهرجان «خريف ظفار» الوجهة السياحية الأفضل عربيا لعام 2022

صلالة (سلطنة عمان) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:26 م

أعلن المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، اختيار مهرجان "خريف ظفار" العماني كأفضل وجهة سياحية عربية، على مستوى الوطن العربي، لعام 2022.

وأكد الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، ورئيس المنتدى، أن الخبراء والمتخصصين بالقطاع السياحي المشاركين في المنتدى اختاروا مهرجان "خريف ظفار" كأفضل وجهة سياحية على مستوى الوطن العربي لعام 2022، نظرا لما تتميز به محافظة ظفار من مواقع سياحية مميزة ومتنوعة وبما حباها الله من أجواء استثنائية تكون مصدر جذب للسياح على المستوى العربي بالإضافة إلى تنوع الفعاليات والتي تسهم في جذب السياحة المحلية والخليجية والسياحة العربية خلال أشهر الخريف.

وذكر أن "خريف ظفار" يستقطب السائح العربي عبر مطار صلالة الذي جرى تطويره وتوسعته ليستقبل عددا كبيرا من الرحلات اليومية، إضافة إلى تمتع محافظة ظفار بالعديد من المناطق الطبيعية الخلابة سواء جبلية أو بحرية أو صحراوية، إلى جانب الطقس البارد خلال أشهر الصيف، وهي المنطقة الوحيدة التي تتمتع بهذا الطقس صيفا في دول الخليج.

وذكر اليحيائي أن التطوير المستمر لفعاليات خريف ظفار يستهدف مضاعفة عدد السائحين القادمين للمحافظة، كما يستهدف استدامة الحركة السياحية على مدار العام، وليس أشهر الخريف فقط.

وتسلم التكريم الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، خلال المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين بحضور حشد من المتخصصين في صناعة السياحة بالوطن العربي، وأكثر من 100 إعلامي متخصص في الإعلام السياحي بدول الخليج والدول العربية.

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