وزير الخارجية الصيني يحضر اجتماعا لوزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون هذا الأسبوع

من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الصيني، وانج يي، هذا الأسبوع، اجتماعا لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسوف يعقد الاجتماع في أوزبكستان خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويعتزم وزير الخارجية الصيني زيارة أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان قبل عقد الاجتماع أو بعده، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

جدير بالذكر أن "منظمة شنغهاي للتعاون" مكونة من 9 دول أعضاء، وهي أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وانضمت إيران للمنظمة في 17 سبتمبر عام 2021.