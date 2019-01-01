شعراوي: الفترة المقبلة ستشهد افتتاح باقي مسارات العائلة المقدسة

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن نقطة المسار التي تم افتتحها اليوم تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة ثلاثة أيام في إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة فى القرن الرابع الميلادى.



جاء ذلك خلال افتتاح، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط



وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن هذا الافتتاح اليوم لنقطة المسار بدير جبل الطير تأتي تتويجاً للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار فى كل من سمنود وتل بسطا بالشرقية وكنيسة العذراء بسخا في كفر الشيخ وأديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وستتوالى في الأسابيع القادمة افتتاح باقي نقاط المسار لنعلن للعالم جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة.



وأعلن وزير التنمية المحلية، أن محافظات مصر الثمانية المعنية بتأهيل خط مسار العائلة المقدسة قد استكملت أعمالها على النقاط الخمس والعشرين في منظومة من الجهد والتعاون المثمر الذي تم بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والعاملين في الوزارتين.



وأشار إلى أن المحافظات الثمانية قامت باستكمال كافة بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار ، واعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية .



ولفت اللواء محمود شعراوى إلى متابعة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة هذا المشروع والتي تضم وزارة التنمية المحلية ومشاركة وزارة السياحة والآثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية وبرعاية كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأباء الكهنة في كافة ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع.



وتابع أنه كانت هناك متابعة جادة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لأعمال التطوير لنقاط المشروع بالإضافة إلى جهود المحافظين وكذلك بدعم ومساندة من اللجنة العليا المشرفة على استكمال تطوير خط المسار، لتضع مشروع التطوير هذا أمام العالم كواحدة من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، والتي ستكون لها أكبر الأثر في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية استفادة من وجود هذا الإرث التاريخى والانساني في محافظات مصر المختلفة.



وأكمل أن أعمال التطوير لمنطقة المسار المؤدى إلى دير جبل الطير تضمنت تمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الآثرية الذى قامت به وزارة السياحة والآثار وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة في رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة لتظهر بشكل حضاري ومشرف للزائرين وأعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدي للدير وتجديد الاستراحة السياحية.



وأشار الوزير، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



ووجه اللواء محمود شعراوي، التحية لكل من قام باستكمال كافة التكليفات الصادرة للمحافظات الثمانية وما اسهمت به المحافظات من خططها الاستثمارية لاستكمال الأعمال المطلوبة بجهودها الذاتية وهو المبلغ المقدر بما يزيد عن 300 مليون جنيه شملت تجهيز المواقع وتهيئة الطرق المؤدية إلى خط المسار وترميم المرافق وتأهيلها والزراعات المختلفة والحدائق.



وأوضح الوزير، أن الدولة تسعى حاليا لوضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل للمناطق المحيطة بهذه المزارات المقدسة.