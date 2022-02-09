ضبط صاحب مصنع حلويات بتهمة حيازة سلع مجهولة المصدر في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع حلويات شرقية بمنطقة المرج، لحيازته كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد الصلاحية.



قامت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك لحيازته كمية من السلع الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1,500 طن سكر – 600 كيلوجرام عسل جلوكوز – 450 كيلوجرام دقيق – 440 كيلوجرام مسلى – 300 كيلوجرام شيكولاته – 275 كيلوجرام نشا – 180 كيلوجرام زيت طعام – 150 كيلوجرام دقيق سميد – 100 كيلوجرام خميرة – 75 كيلوجرام جوز هند – 75 كيلوجرام كاكاو)، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.