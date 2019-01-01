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إنبي يشكو الزمالك وأحمد عيد لاتحاد الكرة

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 6:28 م

تقدم نادي إنبي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد عيد لاعب الزمالك الذي كان معاراً للفريق البترولي الموسم الماضي، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

ويؤكد إنبي أحقيته باستمرار اللاعب بعد تفعيل بند الشراء وسداد مبلغ 3 ملايين جنيه للزمالك، في حين يؤكد مسؤولو الأخير أحقيتهم في استعادة اللاعب طالما لم يوقع على عقد جديد.

وطالب إنبي في شكواه بتحويل عيد إلى لجنة الانضباط بسبب حضوره ترديبات الزمالك دون تصريح مُسبق من النادي المتعاقد معه، وكذلك تصريحاته التي أكد فيه على عدم توقيعه على عقد بنية البيع ما يشوه صورة إنبي في الوسط الرياضي.

يذكر أن عيد لم يلحق ببعثة الزمالك الموجودة حاليا في السعودية للمشاركة في البطولة العربية.


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