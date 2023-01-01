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تشكيل جديد للأهلي أمام المصري فى المباراة الأخيرة بالدوري

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 7:48 م

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.
خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.
خط الهجوم: رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد وكريم عثمان.


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