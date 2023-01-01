تشكيل جديد للأهلي أمام المصري فى المباراة الأخيرة بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.
خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.
خط الهجوم: رأفت خليل.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد وكريم عثمان.