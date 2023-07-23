مقتل اثنين من الطيارين في تحطم طائرة إطفاء حرائق باليونان

تسببت حرائق الغابات، المشتعلة في جزر "رودس" و"إيفيا" و"كورفو" والعديد من المواقع في البر الرئيسي اليوناني، في سقوط أول خسائر بشرية أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.



وأعلن متحدث باسم سلاح الجو اليوناني أن اثنين من طياري سلاح الجو، في جزيرة "إيفيا"، لقيا حتفهما، أثناء تحطم طائرة كندية، طراز "سي.إل.215" لمكافحة الحرائق، بالقرب من بلدة "كاريستوس"، بعد وقت قصير من الساعة الثانية بعد الظهر.



ومن جانبه، ألغى رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة إلى قبرص كانت ستبدأ اليوم الأربعاء، بعد حديثه مع رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، الذي أرسل تعازيه في وفاة الطيارين.



وكان متحدث باسم دائرة الإطفاء بمقر هيئة الحماية المدنية اليونانية في أثينا، قد قال أمس الثلاثاء: "إننا نشهد أشد أيام الصيف حرارة".



واستمرت الرياح القوية في إذكاء حرائق الغابات فيما حذر مسئولون من أن خطر الحرائق مرتفع لأقصى حد في جميع أرجاء اليونان تقريبا.



وكانت طائرة الإطفاء المنكوبة تحلق في مهمة فوق جزيرة وابية عندما سقطت، وفقا لقناة "إي آر تي" اليونانية الرسمية.



وأظهرت لقطات مصورة للسقوط الطائرة وهي تسقط فوق الماء، وتحلق بانحراف، وهي تنخفض ومن ثم تصطدم بالأرض بجناحها الأيسر. ثم تصاعدت ألسنة اللهب والدخان.



ويساعد رجال إطفاء من 11 دولة أوروبية حاليا جهود مكافحة الحرائق في أنحاء شتى من اليونان.



وفي مواقع أخرى، اندلعت حرائق في شبه جزيرة بيلوبونيز قرب مدينة إيجيون الساحلية وفي جزيرة كورفو.



واندلعت حرائق أخرى حول مدينة كاريستوس الساحلية بجزيرة وابية، شمال شرق أثينا، مما يهدد القرى أيضا.