وزارة العمل: ختام برنامج تدريب على مهن التفصيل والخياطة

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا الدورة التدريبية الرابعة على مهنة التفصيل والخياطة التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 9 متدربات ،وتنظيم الاختبار النهائى للدورة التدريبية الثانية على مهنة كهرباء التوصيلات ،وذلك لعدد 9 متدربين بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس.

ويأتي ذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب المهنى، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وبرامجه المقدمة للشباب من الجنسين داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتماشياً مع سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، ختام البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، داخل الوحدة المتنقلة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب التي بلغت 150 ساعة تدريبية ،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، لتأهيل الفتيات للحصول على فرصة عمل او بدء مشروعهم الخاص فى هذا المجال ، لتحسين مستويات معيشتهم والمشاركة فى عمليات التنمية داخل المجتمع المصري.