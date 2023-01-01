شاب أردني يطلق النار على خطيبته السابقة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنّ بلاغاً ورد الثلاثاء لمديرية شرطة محافظة إربد، عن إطلاق شخص النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة إربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.

وأكّد الناطق الإعلامي في بيان، نقله موقع «رؤيا» الأردني، أنه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار، الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق، وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم، وبوشرت التحقيقات.

وأطلق شخص صباح الثلاثاء، النار على فتاة أمام مول تجاري بالقرب من دوار المدينة الرياضية في جنوب محافظة إربد، ما أسفر عن إصابتها، وفق ما أفاد به مراسل «رؤيا».

وقال مصدر لـ«رؤيا» إن خطيبها السابق هو الذي أطلق النار نحوها، ذاكرا أنه لاحقها إلى بوابة «المول»، وأقدم على إطلاق عدة رصاصات، ما أدى إلى إصابتها في الكتف والخاصرة.

وأضاف أن الفاعل لاذ بالفرار، في الوقت الذي هرعت فيه الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساتها.

وقدمت الإسعافات الأولية للفتاة، بعد أن نُقلت إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، ووصف مصدر طبي حالتها الصحية بـ«المتوسطة».