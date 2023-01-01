أحمد موسى: لا قطع للكهرباء في عدة مناطق بدءا من السبت المقبل

• موسى: بعض مصانع الأسمدة والأسمنت بدأت تخفف كميات الغاز المستخدمة بها

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن عدة مناطق ستشهد عدم انقطاع للكهرباء بصورة نهائية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ذاكرًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس، لإطلاع المواطنين على آخر تطورات الأزمة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن انقطاع الكهرباء في الوقت الراهن تحدٍ وليس أزمة، موضحًا أن الأزمة تعني انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 10 و20 ساعة.

وأكد في الوقت نفسه، رفضه انقطاع الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين، معقبًا: «العملية صعبة إن الواحد يقعد من غير كهرباء لمدة خمس دقائق، مش ثلث ساعة أو ساعة أو اثنين، وعدد مرات الانقطاع في القرى أكثر مقارنة بالمدن».

وصرح بأن بعض مصانع الأسمدة والأسمنت بدأت تخفيف كميات الغاز المستخدمة بها، قائلًا في الوقت نفسه، إن الأمر ليس معناه وجود أزمة في الأسمدة أو الأسمنت.

وأشار إلى أن نسبة تخفيف الغاز في مصانع الأسمنت والأسمدة في حدود تتراوح ما بين 10% إلى 15%، معقبًا: «عندي مواطن متضايق وزعلان وأنا مش عاوزه يزعل، عشان كده بنيجي على بعض مصانع الأسمنت ناخد شوية غاز».

وأعرب عن أمنياته في أن يحمل اجتماع رئيس الحكومة، غدًا، بشرة خير للمواطنين، لافتًا إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يعقدون اجتماعات في العلمين لبحث التحدي الكبير.