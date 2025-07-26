إنقاذ 400 راكب من قطار فائق السرعة بالقرب من فيينا بعد عطل فني

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تم إنقاذ نحو 400 راكب من قطار فائق السرعة بالقرب من فيينا بعد حدوث عطل فني، حسبما أفاد متحدث باسم السكك الحديدية النمساوية لوكالة الأنباء (إيه بي إيه) اليوم السبت.

وكان الركاب في طريقهم إلى هامبورج في ألمانيا عندما توقف القطار في نفق للسكك الحديدية. وتم نقل الركاب إلى قطار بديل.

وقال المتحدث إن القطار غادر في الساعة 1313 (1113 بتوقيت جرينيتش)، وحدث العطل في الساعة 1330.

وكانت عملية الإخلاء لا تزال جارية في وقت متأخر من المساء.

في البداية، بحث المهندسون في سحب القطار، لكنهم قرروا في النهاية توفير قطار بديل.

وقال متحدث باسم شركة تشغيل القطارات الألمانية "دويتشه بان" في المساء إن العطل الفني حدث في القطار. ومع ذلك، أشار إلى أن المشغلين في هذا القسم من الخط في البلد المجاور كانوا السكك الحديدية النمساوية.

وكان الركاب عالقين لساعات، جزئيا في الظلام وبدون تكييف هواء، حسبما أفادت التقارير.

وتم نشر العديد من فرق الإنقاذ.

ولم تكن هناك معلومات عن أي إصابات في البداية.