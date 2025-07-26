إغلاق قرابة 500 مدرسة في كمبوديا بسبب القتال مع تايلاند

أعلنت وزارة التعليم والشباب والرياضة في كمبوديا إغلاق 488 مدرسة في 5 مقاطعات بسبب تصاعد الصراع على طول الحدود مع تايلاند.

وأشارت الوزارة في نشرة صحفية، صباح اليوم السبت، نقلتها صحيفة" خمير تايمز"، إلى أن قرار الإغلاق كان ضروريا لتأمين الطلبة والمدرسين وأفراد الهيئة التعليمية، في ظل الأعمال العدائية الجارية عبر الحدود الكمبودية التايلاندية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تحويل بعض المدارس المتضررة من القتال إلى ملاجئ مؤقتة لآلاف المدنيين النازحين بسبب العنف.

وكانت "هيئة العمل ضد الألغام ومساعدة الضحايا" الكمبودية ناشدت السكان المقيمين بالقرب من الحدود مع تايلاند، اليوم السبت، "التزام الحذر إزاء الذخائر العنقودية، التي قالت الهيئة إن القوات المسلحة التايلاندية تستخدمها على نطاق واسع".

وأعلن مسئولون كمبوديون في وقت مبكر اليوم سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا.