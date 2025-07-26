محافظ الوادي الجديد: تنفيذ خطة أنشطة المراكز والوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار تنفيذ خطة أنشطة المراكز والوحدات المحلية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمس.

وأشار "الزملوط"، في بيان اليوم السبت، إلى أنه في مركز الخارجة تم تنفيذ حملات إزالة تعديات مفاجئة بقرى جناح والجزائر بمنطقة عين الغراب، أسفرت عن ضبط 6 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة 75 فدانًا، واكتشاف مدق بطول 7 كيلومترات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت إلى تقديم دعم غذائي واستمرار طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ ميادين "الشعلة، البساتين، الزهور، بورسعيد"، وتنظيم سوق اليوم الواحد بقرية المنيرة، وإجراء تحسين بيئي من خلال تنفيذ حملات نظافة وتهذيب أشجار بأحياء الأمل، الزهور، الإذاعة، ورفع المخلفات من شوارع متفرقة بعدة مناطق ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام، بجانب إجراء استعدادات انتخابية ومتابعة جاهزية مقار اللجان الانتخابية بقرى الجزائر ومدرسة بورسعيد، شملت أعمال النظافة والإنارة والتجميل.

وقال إنه جرى في مركز باريس "تحسين الخدمات، وعقد اجتماع تنسيقي لوضع خطة العام المالي الجديد، شملت رصف الطرق، دعم قطاع الكهرباء، واستكمال المشروعات الخدمية بقاعات المناسبات، مع استمرار ضخ السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بمنفذ المدينة، ومنفذ قرى درب الأربعين، مع متابعة أعمال رفع الرمال بمناطق متفرقة، وتنفيذ حملات نظافة داخل ميادين المدينة، وبدء أعمال تجهيز المقار الانتخابية بمركز شباب باريس ومدرسة درب الأربعين".

وأشار الزملوط، إلى أنه في مركز بلاط تم إجراء صيانة خطوط الصرف وتركيب كشافات موفرة بقرى الزيات وأولاد عبد الله، بجانب إصلاح خطوط مياه وتنفيذ حملات نظافة وتقليم أشجار بقرى تنيدة والبشندي، وتنفيذ برنامج التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرية أولاد عبد الله.

ونوه إلى بث تنويهات توعوية عبر الإذاعة المحلية، وحل نزاع بين ملاك بئر 36 بقرية الصفراء بقرى مرزوق، وإعادة فتح مسار الطريق، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية بقرى ذخيرة وتنيدة، وتوفير جميع المقومات الأساسية من مرافق وإنارة، مؤكدا أنه في إطار تقديم خدمات مياه الشرب تم تسليم محطة "الخير والنماء"؛ لتدخل الخدمة ضمن خطة تسليم 14 محطة لمياه الشرب بالتنسيق مع الهيئة القومية والشركة المختصة.

وتابع أن في مركز الداخلة، تم تنظيم سوق اليوم الواحد بالسوق الحضاري بمدينة موط، مع استمرار طرح السلع بأسعار تنافسية بمنافذ القرى، وتنفيذ حملات نظافة مكثفة بقرية أسمنت، وتسوية نواتج الحفر على جانبي الطريق بقرية المعصرة، وتمهيد الطريق الرئيسي بقرية الصحوة.

فيما تستمر جهود الوحدات المحلية في تقديم أفضل الخدمات والانشطة الداعمة لمتطلبات المعيشة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية ومتابعة مباشرة من رؤساء المراكز.