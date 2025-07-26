رئيس وزراء بولندا يحذر من احتمال نشوب صراع كبير مع روسيا بحلول عام 2027

طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن تستعد بلاده وأوروبا لاحتمال نشوب صراع كبير مع روسيا بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن حكومته ستستغل العامين المقبلين إلى أقصى حد من أجل تحقيق الاستقرار في بولندا وضمان الأمن.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مع مواطنين في مدينة بابيانيتسه قرب مدينة لودز في وسط بولندا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي).

واستند توسك في حديثه إلى تقييم مماثل قدّمه القائد الأعلى الجديد لقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أليكسوس جرينكيفيتش، الذي أجرى معه محادثة مؤخرًا.

ووفقًا لهذا التقييم، فإن روسيا والصين قد تبلغان بحلول عام 2027 مستوى من القوة ما يسمح لهما بشن مواجهة منسقة مع حلف الناتو والولايات المتحدة.

وفي ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تسود بين الخبراء العسكريين في الغرب تقديرات مختلفة حول موعد احتمال توسع الصراع ليشمل دولًا أخرى في أوروبا. ويُعد عام 2027 أقرب توقيت متداول حتى الآن.

أما وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، فيتوقع أن ذلك قد يحدث في عام 2029. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لتكون قادرة بحلول عام 2030 على صد أي هجوم روسي محتمل.

وفي المقابل، تقوم روسيا أيضًا بتعزيز قواتها المسلحة. إلا أن القيادة الروسية تصف الحديث عن نيتها مهاجمة أراضي حلف الناتو بأنه "هراء". بينما نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية مؤخرًا رواية معاكسة، حيث زعمت أن الناتو هو من يخطط لمهاجمة روسيا في عام 2027.