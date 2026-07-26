حي السلام أول يواصل حملات النظافة ويحبط محاولة بناء مخالف في المهد

رفع المخلفات بشارع 100 وإزالة لبشة مخالفة بشارع الخمسين

واصل حي السلام أول تنفيذ حملاته الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتصدي الفوري لمخالفات البناء.

وأجرى اللواء أحمد جودة عبدالسميع، رئيس حي السلام أول، جولة ميدانية لمتابعة مستوى النظافة بعدد من شوارع الحي، حيث وجه برفع جميع المخلفات والقمامة بشارع 100، في إطار خطة الحي لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد رئيس الحي ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بصورة مستمرة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة تتم بالتنسيق مع شركة «إنفيروماستر» لضمان استدامة مستوى النظافة بمختلف المناطق.

كما ناشد المواطنين التعاون مع أجهزة الحي من خلال الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

وفي سياق متصل، وخلال جولة ميدانية أخرى داخل نطاق الحي، رصد رئيس حي السلام أول شروع أحد المخالفين في تنفيذ أعمال بناء مخالفة في المهد بشارع الخمسين، حيث تم التحرك على الفور وإيقاف الأعمال، وردم وإزالة اللبشة الخرسانية باستخدام المعدات والحفارات، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من إزالة المخالفة.

وأكد رئيس الحي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء فور رصدها، تنفيذًا لتوجيهات محافظة القاهرة بفرض الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على النسق الحضاري للعاصمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.