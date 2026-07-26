الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية للمكفوفين تحظى برحلتي عمرة تقديرا لتفوقها

حظيت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي، ابنة مركز القرنة في الأقصر، والأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، بتكريم خاص داخل منزل أسرتها، تقديرًا لتفوقها الدراسي والإنجاز الذي حققته على مستوى الجمهورية.

وخلال التكريم، قدمت إحدى شركات الحج والعمرة هدية للطالبة، عبارة عن رحلتَي عمرة مجانيتين، تكريمًا لمسيرتها التعليمية المتميزة، وتشجيعًا لها على مواصلة النجاح والتفوق، بعد أن رفعت اسم المحافظة في واحدة من أبرز النتائج التعليمية لهذا العام.

وأعرب مقدمو الرحلتين، عن اعتزازهم بما حققته الطالبة من إنجاز، مؤكدين أن قصتها تمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والإصرار، ورسالة ملهمة لكل الطلاب بأن التفوق يتحقق بالعزيمة والاجتهاد مهما كانت التحديات.

وكانت أمنية سيد عبد العاطي، قد تلقت مكالمة هاتفية مساء اليوم السبت، من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يهنئها فيها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين؛ لتكتب قصة نجاح استثنائية أصبحت مصدر فخر لأهالي القرنة والأقصر.