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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الرئيس الإندونيسي يعلن عن تقديم مشروع قانون إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للبرلمان

جاكرتا - د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:18 ص

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه سيتم، غدًا الثلاثاء، تقديم مشروع قانون بشأن إنشاء العاصمة الجديدة، إلى المجلس التشريعي.

وقال ويدودو، اليوم الاثنين، إن سيتم إنشاء العاصمة الوطنية الجديدة لتحل محل العاصمة الحالية جاكرتا التي تعاني من اختناق مروري.

وأضاف جوكو أن المركز الإداري الجديد للبلاد سيتم بناؤه في منطقة غابات تمتد على الحدود بين منطقتي كوتاي كاتانيجارا ونورث بيناجام باسير في إقليم إيست كاليمانتان، بالقرب من مدينة باليكبابان.

وأوضح جوكو أن "موقع (العاصمة الجديدة) استراتيجي لأنه يقع في وسط إندونيسيا".

وأضاف أن تعرض العاصمة الجديدة لمخاطر الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والانفجارات البركانية، ضئيلة هناك.

يذكر أن الحكومة ترغب في البدء في الانتقال إلى العاصمة الجديدة بحلول عام 2024، في نهاية فترة حكم جوكو الثانية، التي تبلغ مدتها خمس سنوات.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تصل تكاليف أقامة العاصمة الجديدة 33 مليار دولار.


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