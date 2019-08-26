مصادر بالبيت الأبيض لـ«سكاي نيوز»: الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا بعد قليل

ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض، أن لقاءًا سيقام بعد قليل يجمع الرئيس عبد الفناح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أول أمس السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وشارك «السيسي»، أمس الأحد، في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، وألقى خلالها كلمة أكد فيها على ضرورة النهوض بالقارة الإفريقية، ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تقدمها، وحل الأزمات التي تعاني منها وعلى رأسها الأزمة الليبية.