تعليم الأقصر: بحث استعدادات العام الدراسي الجديد وسد العجز في المدارس

اتخذت مديرية التربية والتعليم في الأقصر، حزمة من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد (2020/2019).

وقال الشناوي عايد مدير مديرية الأقصر - في تصريح صحفي أمس الأحد - إنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الجهات المنوطة لمناقشة وتذليل الصعاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتم التوجيه بإنهاء كافة أعمال توصيل المرافق للمدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام سواء المنشأة حديثا أو التي شهدت توسعات أو إحلال وتجديد.. موضحا أنه من المقرر دخول 10 مدارس جديدة للخدمة في الفصل الدراسي الأول و10 مدارس مع بداية الفصل الثاني.

وشدد على ضرورة إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة في موعد غايته 29 أغسطس الجاري، مع الحرص على استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية لمختلف الصفوف وتوزيعها على الإدارات التعليمية والتي قامت بدورها بتوزيعها على المدارس مع التأكيد على مسئولي المدارس بعدم ربط استلام الكتب بدفع المصروفات المدرسية.

وأكد عايد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء العام الدراسي لسد العجز مع مراعاة الحالات الخاصة للمعلمين تحقيقاً لمبدأ الموائمة بين الصالح العام للطلاب والمعلمين؛ بما يحقق أداء أفضل للحصة المدرسية مع الالتزام بكافة خطوات التطوير في الصفوف الدراسية المنوط بها تطوير المنظومة التعليمية.. مشيرا إلى مراعاة البعد الاجتماعي لأولياء الأمور بألا يكون هناك أي توجيه بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، وكذلك عدم الالتزام بشراء زي جديد إذا كان الزي المتاح بحالة جيدة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في الأقصر ستنتهي من آخر أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي اليوم الاثنين.