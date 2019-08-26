 جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية - بوابة الشروق
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جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية

مسقط - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 9:44 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 9:44 م

ترأس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية، وميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية، جلسة مشاورات سياسية بين بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها؛ لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين بما في ذلك الفرص الاستثمارية في البلدين.

كما تبادلا الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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