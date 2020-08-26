 المكسيك تسجل 4916 إصابة و650 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 4916 إصابة و650 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:44 ص

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 650 حالة وفاة.

وذكرت السلطات المكسيكية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 568 ألفا و621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 61 ألفا و450 حالة وفاة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء (كوفيد-19) طويل الأمد، مشيرا إلى أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ5 ملايين حالة.

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