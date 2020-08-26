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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصين تحتل المرتبة الـ20 في قائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات بلغت وحتى حوالي 7.2 مليار دولار موزعة على 1736 مشروعًا بنهاية عام 2018.

وأوضحت جامع، أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم حيث سجلت معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليار و244 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نيفين جامع، وولياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إذ تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة، إن مصر والصين تتمتعان بعلاقات استراتيجية وسياسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى القائم بين القيادات السياسية بالبلدين.

وأكدت حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين.