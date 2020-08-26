 إندونيسيا تسجل 2306 إصابات و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إندونيسيا تسجل 2306 إصابات و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 12:20 م

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 2306 إصابات و86 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان وفقًا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 160 ألفًا و165 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و944 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 115 ألفًا و409 أشخاص.

وأشارت إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 713 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 35 ألفًا و453 إصابة.


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